Des parents d’élèves ferment un lycée

L’association des parents d’élèves du lycée Frères Sadou de Souk El-Ténine a procédé, hier matin, à la fermeture de l’établissement afin de protester contre, entre autres motifs, «le manque flagrant d’encadrement administratif, du personnel enseignant ainsi que celui de la sécurité préventive». Il convient de préciser que tous les responsables qui se sont succédé dans ce lycée n’ont été que des intérimaires et la valse des proviseurs, censeurs et surveillants généraux continue. L’absence de sécurité aux alentours de l’établissement, voire même à l’intérieur est également avancée par l’APE. La situation géographique du lycée, qui reste isolé du chef-lieu communal, l’absence partielle d’une clôture en dur, l’entrée d’extras dans l’enceinte via ces brèches constatées sur la clôture en Zimmerman font que l’APE ne cache pas son appréhension quant à la sécurité des lycéens et lycéennes.

