Les parents d’élèves ferment l’établissement

Par DDK | Il ya 33 minutes | 54 lecture(s)

Des dizaines de parents d’élèves, inscrits au CEM Mouloud Kacem Naït Belkacem, de la commune d’El-Hachimia, au sud de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau avant-hier, jeudi, en fermant l’établissement scolaire en question, dès les premières heures de la matinée. À travers cette action, les parents d’élèves ont tenu à dénoncer la non-ouverture du réfectoire de cet établissement depuis le début de l’année scolaire. Les protestataires assurent que les élèves, particulièrement ceux issus de villages éloignés, sont quotidiennement obligés de déjeuner en dehors de l’établissement et à leurs propres frais : «Nous attendions l’ouverture de cette cantine depuis le début de l’année. L’administration n’explique toujours pas les raisons de ce retard. La cantine ne sert même pas de repas froids à nos enfants, qui sont donc obligés de sortir quotidiennement de l’établissement pour aller acheter des sandwichs au centre-ville », nous explique le président de l’association des parents d’élèves de cet établissement. Notre interlocuteur précise que l’origine de cette situation pénalisante est le blocage des comptes bancaires de l’établissement, suite à une plainte judiciaire déposée par un fournisseur l’année dernière : «Le fournisseur a poursuivi l’établissement en justice, en cause de factures non honorées par l’établissement et il a eu gain de cause. Ainsi, la justice a gelé tous les comptes bancaires de l’établissement, qui n’a donc plus les moyens pour ravitailler le réfectoire. Au lieu de proposer une solution, l’administration a tout simplement fermé le réfectoire, en pénalisant ainsi plus de 400 élèves inscrits dans le régime de demi-pension et qui ont tous payé les frais de la restauration au début de l’année scolaire». Le président de l’association des parents d’élèves ajoute que plusieurs requêtes ont été adressées à la direction de l’éducation de Bouira pour réclamer une solution à ce problème, mais le réfectoire demeure toujours fermé : «La fermeture de l’établissement est pour nous un dernier recours face à l’immobilisme de la direction de l’éducation. D’ailleurs, les élèves se sont joints à notre action et ont, eux-aussi, protesté. Les responsables du secteur doivent se pencher immédiatement sur ce problème afin de trouver une solution palliative en attendant le dégel des comptes de l’établissement et la réouverture du réfectoire», a-t-il ajouté. Ce dernier affirme que les parents d’élèves sont prêts à empêcher leurs enfants de rejoindre les bancs de l’école dès la semaine prochaine, si cette situation perdure. À noter, pour rappel, que le directeur de l’éducation de Bouira, M. Mourad Bouziane, nous a déjà déclaré que ses services travaillent pour trouver des solutions et permettre ainsi l’ouverture du réfectoire. Le même responsable a aussi confirmé l’information du blocage des comptes de l’établissement par la justice suite à une plainte déposée par un fournisseur. M. Bouziane fera également savoir qu’une commission composée de plusieurs inspecteurs a été dépêchée dans l’établissement pour enquêter et essayer de faire la lumière sur ce qui aurait réellement conduit à cette situation. «Il faudrait absolument savoir comment on en est arrivé là et situer les responsabilités», a expliqué le DE. Ce dernier, qui a tenu à rassurer quant à la disponibilité du budget de la restauration, a indiqué que le réfectoire «sera rouvert très bientôt et ses services y travaillent».

O. K.