10 morts et 46 blessés en trois jours

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont enregistré 10 morts et 46 blessés, suite à plusieurs accidents de la circulation routière survenus, ces tois derniers jours, au niveau national. Le terrorisme routier ne cesse de mettre en péril la vie des citoyens, et ce, en dépit des dispositifs de prévention mis en place par les autorités concernées, notamment, durant le mois de Ramadhan. «Du 17 au 19 mai 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont dix accidents ont causé la mort à 10 personnes sur les lieux d’accidents et 46 blessées traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra, avec quatre personnes décédées, dans un accident «survenu sur la RN46, dans la commune de Chaiba,d d’Ouled Djellal, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion». Par ailleurs, durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 3 286 interventions de différents types pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents divers, entre autres, accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. En effet, il y a lieu de noter l’intervention des secours de la Protection civile pour l’extinction de quatre incendies urbains qui ont eu lieu au niveau des wilayas de Saida, Ain Defla, Médéa et Blida. «Ces incendies ont causé la mort de trois personnes, décédées carbonisées (une femme de 40 ans et deux enfants de 10 et 13 ans), suite au feu qui s’est déclaré dans une baraque au lieu-dit les frères Seddik, dans la commune de Saida», a indiqué le même bilan. Les secours de la wilaya de Sétif sont intervenus pour la recherche et le repêchage d’un corps d’un homme de 59 ans, décédé emporté par les eaux en crue d’un oued alors qu’il était à bord d’une camionnette au lieu-dit El Gueragra, commune d’Ain Kbira. «À signaler que les recherches d’une éventuelle deuxième personne se poursuivent par les éléments de la Protection civile au même lieu», a encore ajouté la même source.

Samira Saïdj