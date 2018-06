Quatre blessés sur le CW20

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Selon un communiqué de la Protection civile de Bouira, un grave accident de la circulation s’est produit, durant la soirée du mercredi dernier, sur le chemin de wilaya n° 20, reliant les communes de Bordj Okhriss et de Sour El-Ghozlane, situées au sud de la wilaya de Bouira. Cet accident a provoqué de graves blessures à quatre personnes âgées en 17 et 54 ans, qui ont été prises en charge au niveau des hôpitaux de Sour El-Ghozlane et de Bouira. Ce sinistre a été provoqué suite à une collusion entre un véhicule touristique du type Chevrolet Aveo et une camionnette du type Renault Express. Contactés, les éléments de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale sont intervenus quelques minutes après l’accident et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce nouveau drame. Un dépassement dangereux et une vitesse excessive seraient à l’origine du sinistre.

O. K.