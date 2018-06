Un jeune se tue dans un accident de moto

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

L’hécatombe sur les routes de la wilaya de Béjaïa perdure. En effet, dans son communiqué de presse, la Protection civile de Béjaïa fait état de la mort d’un jeune âgé de 22 ans. «Le 20/06/2018, vers 20H23, une moto a dérapé sur le CW-35 au lieu-dit Tizi Ighil Amrane, dans la Commune de Béni-Maouche provoquant la mort, sur les lieux de l’accident, d’un jeune âgé de 22 ans, évacué par nos moyens vers la morgue de l’Hôpital d’Akbou», note dans son communiqué la Protection civile de Béjaïa. La même source notera que c’est la septième victime d’accident de la circulation dans la wilaya de Béjaïa, depuis l’entame de ce mois de Juin 2018. Par ailleurs, vendredi dernier vers 10H20, les plongeurs de la Protection civile ont pu repêcher le disparu de la journée du 19/06/2017 à 19H46, après d’intenses recherches (chaque jour de 06H à 20H), aux environs immédiats de l’endroit, signalé, de sa noyade, au lieu-dit Bakster-Boulimat sur la côte Ouest de Béjaïa. «Dans cette zone rocheuse non surveillée, le jeune fut happé par une mer déchainée. Il a été évacué par nos moyens vers la morgue de l’Hôpital de Béjaïa», nous apprend la même source. Il s’agit d’un jeune homme répondant aux initiales de B. Bilal, âgé de 24 ans, natif d’Ain Sfiha dans la wilaya de Sétif. A noter qu’une réunion de coordination a eu lieu jeudi, au niveau du siège de la direction de la Protection civile de Béjaïa. Ce conclave, entre dans le cadre des préparatifs du lancement de la campagne de lutte contre les feux de forets, et de la colonne mobile. Cette rencontre fut présidée par le directeur, le lieutenant colonel Amichi Hakim, en présence de tous les chefs de services, des chefs de secteurs, des cadres et chefs des unités de la wilaya de Béjaïa.

R. Z.