Portes-ouvertes sur les nouvelles formations

La direction de la Formation professionnelle de la wilaya de Béjaïa, sur instruction de sa tutelle et à l’instar des autres directions de formation du pays, organise du 24 au 26 juin les portes ouvertes sur la formation professionnelle, qui se termineront par la remise des diplômes aux sections sortantes de 2017-2018. Ces portes ouvertes, souligne Menzou Saliha, directrice de la Formation professionnelle de la wilaya de Béjaïa, sera l’occasion de récompenser les lauréats des sections sortantes 2018 et de promouvoir les spécialités programmées pour la rentrée de septembre 2018. Cette année, ajoute notre interlocutrice, la cérémonie de remise des diplômes est sponsorisée par les entreprises du secteur économique avec lesquelles la formation professionnelle a des relations de partenariat, soit parce que ces entreprises ont pris en charge, sur le plan de la pratique, des stagiaires en fin de formation, soit parce que la Formation a signé avec elles des conventions dans le cadre du perfectionnement de leur personnel. Le lieu de cet événement, indique Mme Menzou Saliha, est le CFPA Lekhel Younès, sur le boulevard de l’ALN jouxtant le lycée El-Hammadia, retenu en raison de son emplacement permetant à un grand de personnes de visiter les différents stands d’exposition. Parmi les stands installés dans la cour de l’établissement ou même à l’extérieur devant le portail d’entrée, le public remarquera sans doute le stand du bâtiment et des travaux publics, avec ceux de l’urbanisme, de la plomberie sanitaire, de l’électricité bâtiment, de dessinateurs et de la maçonnerie. Un stand est réservé à l’hôtellerie et au tourisme comprenant la restauration, la réception et agences de voyages. Le visiteur pourra aussi s’attarder sur le stand de l’industrie agroalimentaire qui comprend les corps gras, le contrôle de qualité, les métiers de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité, l’agriculture d’élevage comme l’apiculture, ainsi qu’un stand pour le greffage et le taillage des arbres fruitiers. S’agissant des nouvelles formations, la première responsable du secteur signale qu’il y a la relance des spécialités de l’artisanat traditionnel comme le tissage, la bijouterie argent et la vannerie. Concernant l’agriculture, il est programmé la formation de technicien supérieur en aménagement et traitement des espaces verts, la formation de techniciens supérieurs en urbanisme et en maintenance du matériel biomédical en convention avec le CHU de Béjaïa. Il est aussi prévu à partir de septembre à l’INSFP de Sidi Aich une filière d’excellence en électricité et en énergie renouvelable. Cette formation se déroulera en partenariat avec le ministère algérien de l’Éducation et le ministère français de l’Eduction en collaboration avec l’entreprise Schneider qui est déjà installée en Algérie.

B. Mouhoub