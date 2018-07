Le wali intérimaire en déplacement à Boulimat

Par DDK | Il ya 50 minutes | 135 lecture(s)

Le wali intérimaire de Béjaïa, M. Toufik Mezhoud, s'est rendu, avant-hier, en compagnie du maire de la commune éponyme, M. Aziz Merzougui, et des responsables des différents corps de sécurité, sur la plage de Boulimat située à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de wilaya. Le déplacement du chef de l’exécutif de la wilaya intervient au lendemain de la diffusion d’une vidéo ayant fait le buzz sur le réseau social Facebook, montrant le squat d’une partie de ladite plage par des jeunes. Un squat qui a indigné quelques estivants qui ont aussitôt alerté les autorités de la wilaya. Sur les lieux, rapporte la cellule de communication de la wilaya, le wali par intérim a donné «des instructions fermes (…) aux responsables concernés ainsi qu’à l'administrateur de la plage de Boulimat afin de permettre aux estivants de passer leurs vacances dans de bonnes conditions», ajoutant que «des mesures strictes seront appliquées sur le terrain lors de la saison estivale en cours pour éviter les désagréments aux vacanciers.» Le wali par intérim, ajoute la même source, a notamment insisté sur «la gratuité de l’accès à la plage comme le stipule la dernière instruction du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.» Selon le même responsable, les propriétaires des parasols, des tables et des chaises devront disposer d’une autorisation et devront respecter l’endroit réservé pour le dépôt de leurs équipements. «C’est au citoyen qui veut louer un parasol, une table ou des chaises de payer la location et de les déposer là où il veut», a précisé le wali. Pour le strict respect de la loi en vigueur, il est à signaler que des administrateurs ont été désignés, dès l’ouverture de la saison estivale, au niveau des 33 plages autorisées à la baignade de la wilaya de Béjaïa. Théoriquement, ces administrateurs, en collaboration avec les services de sécurité, ont la tâche de faire respecter les instructions de la tutelle. Sur le terrain, c’est une autre histoire !

F. A. B.