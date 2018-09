L’ambassadeur de Croatie à Aït Hichem

Par DDK | Il ya 2 heures 7 minutes | 315 lecture(s)

Continuant son périple à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, l’ambassadeur de Croatie a été, avant-hier, l’hôte d’Aït Hichem, un village de la commune d’Aït Yahia. Son Excellence Marin Andrijasevic a été accueilli à son arrivée devant la mairie par le maire de la commune ainsi que par quelques artisanes de l’association des femmes tisseuses, qui lui ont remis un bouquet de fleurs en guise de bienvenue. L’invité d’Aït Hichem, visiblement très intéressé par l’artisanat kabyle, s’était rendu, auparavant, à la fête de la poterie de Maâtkas, au festival de la robe kabyle et à la fête du bijou de Béni Yenni. Il n’a pas pu venir à la fête du tapis «pour cause d’absence au moment de son déroulement», a-t-il précisé, avant de se rendre à l’atelier Cécilia où il a harcelé de questions les tapissières au sujet de la fabrication des tapis, leurs dimensions, leurs couleurs et même les trames. Deux jeunes femmes se sont mises alors derrière le métier à tisser pour montrer à leur visiteur les différentes phases de la confection de cet objet d’art. Continuant sa visite, l’ambassadeur de Croatie s’est rendu à la maison de l’artisanat, la plus ancienne école d’Aït Hichem, devenue une annexe du centre de formation professionnelle, pour s’enquérir, comme lors de sa précédente halte, des conditions de travail et d’apprentissage du métier de tapissière. Les nombreuses questions posées aux artisanes témoignent de tout l’intérêt que le visiteur d’Aït Hichem porte à la question de l’artisanat. Les trames, les motifs, les couleurs et tout ce qui a trait à la confection de cet objet artisanal ont été passés en revue. La visite d’Aït Hichem ne se terminera pas sans une pause au mausolée Iâazaven du village, où un déjeuner a été offert à tous les présents en guise de wâada. Interrogé, Son Excellence Marin Andrijasevic dira : «Je suis venu ici pour voir le patrimoine de cette région que je commence à bien connaître. Je tiens à souligner toute l’importance que revêt le tapis dans l’activité économique et touristique de la wilaya. Je connais la région pour y avoir visité plusieurs communes à l’occasion des fêtes et festivals qui s’y sont déroulés l’été dernier. Je fais le tour de ces activités qui mettent l’Algérie au premier plan mondial dans ce domaine (l’artisanat). C’est également une excellente occasion pour mettre en évidence l’émancipation des femmes grâce à ce travail. Ces visites représentent une opportunité pour moi pour découvrir ce patrimoine en Croatie et étudier la possibilité d’échanges avec la région et pourquoi ne pas envisager la réalisation d’une unité de fabrication de charcuterie ‘hallal’ qui pourrait créer de nombreux postes d’emploi chez vous. Dans ce sens (création d’emploi), nous avons d’ailleurs des contacts avec des propriétaires d’huileries pour des échanges de savoir-faire, surtout que la Croatie remporte chaque année des prix pour la qualité de son huile d’olive. Nous encouragerons les échanges avec les deux pays.» Monsieur l’ambassadeur envisage, par ailleurs, de prendre contact avec les responsables du département de tamazight de l’université Mouloud Mammeri pour discuter de l’éventualité d’envoi d’étudiants désireux de préparer un master à l’université de Zaghzeb.

A. O. T.