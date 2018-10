La décharge balnéaire maintenue fermée

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

C’est depuis le samedi dernier, jour de fermeture de la décharge sauvage d’Aokas par les habitants de cette station balnéaire, que ces derniers bravent le froid et les odeurs nauséabondes que dégage cette poubelle géante, pour interdire l’accès à celle-ci, en attendant la solution à ce fléau qui porte atteinte à la santé publique.

Il s’agit des militants du mouvement associatif qui se sont mis dans la peau de vigiles pour protéger la santé de leurs concitoyens. En effet, en plus du fait que la décharge balnéaire d’Aokas englobe les ordures de la commune, mais des riverains de Souk El Tenine et Tizi N’Berber n’hésitent pas à venir déverser leurs saletés dans cette commune presque abandonnée par ses dirigeants. Créée par les élus communaux à la fin des années 90, cette décharge, implantée au niveau de la bande boisée, est à l’origine, selon quelques citoyens, de la propagation du cancer dans la région et constitue, par la même occasion, un frein au développement touristique de l’ex-capitale de la commune mixte d’Oued Marsa. Seule sa délocalisation vers un site éloigné des habitations ou la réalisation d’une unité de recyclage qui doit être perçue comme un moyen d’engranger des ressources, serait l’issue. Ne dit-on pas que Stockholm, la capitale de la Suède, est alimentée en énergie électrique à partir des déchets? Les oppositions se multiplient à chaque fois qu’un site est dégagé, et la solution semble être cette proposition faite, dernièrement, par un élu local, qui consiste en la réalisation d’une unité de recyclage au niveau de l’actuelle décharge balnéaire. Pourquoi pas ? Cependant, il urge de mettre un terme à ce problème car on ne peut continuer à garder ses déchets, et ces vigiles ont à n’en pas douter d’autres occupations que de surveiller cette décharge sauvage. Il semblerait, selon l’un des membres de ce collectif citoyen, que le wali aurait pris attache avec eux pour dégager une délégation qu’il recevra demain ou après-demain afin de réfléchir à une solution définitive.

A. Gana