L’APC décidée à déloger les indus occupants

Bien que le phénomène soit typique à tous les secteurs et à toutes les régions du pays et que tout le monde, à tous les niveaux confondus, s’empêche de l’appréhender de front, il n’en demeure pas moins que les logements de fonction indument occupés constituent dans le secteur de l’éducation un déni de justice, d’un point de vue légal, et une contrainte majeure, particulièrement dans certains cas, pour un grand nombre d’enseignants, notamment parmi les jeunes nouvellement recrutés le long de ces dernières années, en ce sens où pour ces derniers l’absence de logement de fonction entrave et handicape grandement le bon exercice de leurs fonctions d’éducateur à part entière. A souk-el-Tenine, commune rurale du sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, le problème n’est pas en reste, dans la mesure où les logements se trouvant dans les écoles primaires sont toujours occupés par d’anciens enseignants ou directeurs, actuellement en retraite. Mais, au niveau de cette commune les choses semblent sérieusement prises en main par l’APC, qui est résolument décidée à récupérer ces logements pour les attribuer à ceux auxquels ils reviennent de droit. «Sans démagogie aucune, nous sommes décidés à récupérer ces logements pour les attribuer aux jeunes enseignants qui souffrent le martyre et affrontent quotidiennement l’éloignement dans leur noble mission du fait de l’absence d’un logement. Ceci se répercute très négativement sur leur rendement et par ricochet sur la bonne scolarité des enfants de la région. Nous voulons offrir à nos enfants, toutes les conditions de réussite dans leurs études, dont une bonne prise en charge des enseignants. Et je vous garantis que là où l’APC doit intervenir dans le cadre de ses attributions et prérogatives, nous n’hésiterons pas à le faire. D’ailleurs, je vous annonce que nous travaillons étroitement avec les autorités éducatives et les directeurs des écoles de la commune dans ce sens. Et, d’ores et déjà, six mises en demeure ont été adressées à des retraités occupants ces logements et ce, aux niveaux des écoles d’Ait Izid et d’Agouni Boufal. Les autres vont suivre dans les tous prochains jours», nous dira en effet, M Khermous, maire de la localité. Cet édile nous précisera, tout de même, que cette mesure ne concernera que les personnes et anciens fonctionnaires de l’éducation ayant bénéficié de l’aide octroyée dans le cadre de l’habitat rural ou ayant acquis un logement grâce aux divers diapositifs mis en place par l’État. «On ne va pas jeter des familles à la rue. Mais, en même temps, nous allons aider les retraités qui n’ont pas de toit et qui sont toujours en place à acquérir un logis, afin qu’ils puissent libérer les lieux le plus tôt possible», ajoutera le maire.

Rabah. A