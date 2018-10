Glissement de terrain au cimetière

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Au cimetière de Tala Tgana, village de la commune de Freha, les dernières pluies ont causé un glissement de terrain qui a failli emporter complètement des tombes de gens récemment décédés. Un volontariat des jeunes d'Ajerrar pour la réfection des tombes a été initié. Sur place, des villageois se plaignent de la saturation du cimetière du fait que pas moins de cinq villages, à savoir Tala Tgana, Vaagou, Ait Mhend, Ajerrar et certaines familles de Tirsatine y enterrent leurs morts. La nature du site au relief abrupte, accidenté et menacé de glissement de terrain n’est pas pour rendre la situation moins complexe. D'où la nécessité de réfléchir à un autre site qui devrait servir de cimetière à ces cinq villages, issus de l’extension de la localité de Tala Tgana. Aussi faut-il signaler ce rebondissement enregistré dans le conflit opposant le village d'Ajerrar au maire de Freha. En effet, ce dernier a été débouté par le tribunal administratif de Tizi Ouzou dans sa requête contre le village d'Ajerrar, représenté par son président du comité. Pour rappel, le comité de ce village a procédé, après l’assemblée générale du village tenue en mai dernier, à la délimitation d'un cimetière sur l'assiette qui devait servir à l'implantation d'un pôle urbain de 882 logements et qui fait l'objet d'opposition de la part des villageois qui considèrent que ce projet est incompatible avec la vocation agricole de la région. Aussi considèrent-ils que le projet ne manquerait pas de porter atteintes au cadre de vie et au tissu social de la région. Interpellé sur ce problème, le wali de Tizi Ouzou M. Chater, en visite de travail à Freha jeudi dernier, a exhorté les autorités locales à (re) prendre attache avec le comité de village ainsi que les sages de la localité pour faire valoir le dialogue avec les représentants de la société civile.

M.I.B.