La salle de culte mise sous scellés

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

La brigade de la Gendarmerie d’Akbou a mis sous scellés, avant-hier, sur une notification du nouveau wali de Bejaia, la salle de culte de l’église dite «Ville de Refuge», sise dans la localité Azaghar, relevant de la commune d’Ighram. «Le pasteur de l’église a été informé, la veille, par la Gendarmerie que l’ordre de fermer ce lieu de culte émane du wali de Bejaia. Ce matin (avant-hier, NDLR), des éléments de la gendarmerie ont apposé des scellés sur le portail de la salle de culte, sans nous donner de motif», nous a déclarés le président de l’Eglise Protestante d’Algérie (EPA), Salah Chelah, présent sur les lieux au moment des faits. Celui-ci s’est dit étonné par une telle décision. «Nous sommes étonnés par cette décision, notamment après la réouverture, dernièrement, des trois lieux de culte mis sous scellés à Oran. Aussi, cette église est affiliée à l’EPA et active en toute légalité», a affirmé notre interlocuteur. Avant la fermeture de cette église, des membres du conseil national de l’EPA, dont le président et son adjoint, se sont rendus à la brigade de la gendarmerie d’Akbou pour demander des explications. «On nous a juste informés que cet ordre vient du wali de Bejaia et que la gendarmerie ne fait qu’appliquer les instructions de l’administration. On ne nous a pas expliqués les motifs de la mise sous scellés de ce lieu de culte», a souligné le premier responsable de l’EPA. L’église «Ville de refuge» active depuis 2013 et accueille pas moins de 400 fidèles, selon son pasteur Ali. Ce dernier nous dira que le conseil national de l’EPA compte demander une audience au wali de Bejaia pour avoir des explications sur les raisons de la mise sous scellés de ce lieu de culte. Pour rappel, deux autres églises de la wilaya de Bejaia, sises respectivement à Aït Melikèche et au quartier Colonel Amirouche (Akbou), ont été mises sous scellés, il y a plus de deux mois.

Boualem S.