Premières chutes de neige à Tikjda

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

Les premières chutes de neige ont été enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi sur le versant sud de la chaîne du Djurdjura. Ainsi hier matin cette chaîne de montagne a revêtu un manteau blanc. La station climatique de Tikjda culminant à plus de 1000 mètres d’altitude a enregistré, elle, aussi, les premières chutes de neige. La route nationale (RN) n° 33 menant de la station à Tizi N Kouilal a été recouverte par la poudreuse qui a atteint par endroit plus de 10 cm d’épaisseur. Cette arrivée des premiers flocons de neige a provoqué des chutes sensibles des températures lesquels n’ont pas dépassé 10 °C hier matin. Par ailleurs, la wilaya de Bouira a connu d’importantes chutes de pluie ces dernières 48 h. Pour rappel, les services de Météo Algérie avait émis en début de cette semaine un bulletin météo spécial (BMS) annonçant des perturbations climatiques caractérisées par de fortes averses, rafales de vents et des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1000 m d’altitude.

D. M.