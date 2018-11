Un réseau de falsification de cartes grises démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Boudouaou, localité sise à l’Ouest de Boumerdès, ont démantelé, récemment, un réseau de falsification de cartes grises de toutes marques de véhicules, dont les trois membres activaient sur le territoire des wilayas de Boumerdès et d’Alger, a-t-on appris d’une source sûre. L’arrestation des membres de ce réseau criminel est le fruit d’informations fiables parvenues aux services de la Gendarmerie nationale de Boudouaou. La même source a indiqué qu’en plus de la mise hors d’état de nuire des trois membres de ce réseau criminel, les services de sécurité ont également saisi 13 cartes grises falsifiées, un véhicule de tourisme et trois téléphones portables. Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou, après la fin de l’enquête. Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi, dernièrement, 1 100 bouteilles de boissons alcoolisées de fabrication locale de différentes marques, dont le coût global est estimé à 280 000 dinars, dans la commune d’Afir n’Ath Selgam, localité rurale située à l’extrême Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ajoute notre source, précisant que l’identité du propriétaire desdites bouteilles demeure inconnue.

H. A.