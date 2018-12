La réception totale projetée pour mars 2020

Par DDK | Il ya 56 minutes | 163 lecture(s)

Le projet de la pénétrante, qui reliera à terme la wilaya de Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-Ouest, du côté de Bouira, sera livré dans sa totalité en mars 2020. C’est du moins l’engagement pris par l’entreprise réalisatrice, hier, devant le wali, Abdelhakim Chater, lors d’une sortie de travail sur le chantier du projet. Celui-ci est actuellement à 51% de taux d’avancement. Le chalenge ne sera pas facile et au rythme actuel des travaux, «il y a du retard à rattraper», avoue le maître d’ouvrage, la DTP. Le wali a rétorqué en insistant sur la nécessité de «mettre les bouchées triples pour être dans les délais». Quant aux raisons des retards, la DTP le justifie par les multiples oppositions qu’à connues le projet. «Si on règle le problème des oppositions, on multipliera l’équipe et rattrapera ainsi le temps perdu». Les contraintes recensées, détaille-t-on, sont : des habitations, une ligne électrique HT (5 poteaux) dans les villages Iâazaben, Aït Yahia Moussa, Maamar et Oued Aissa à Draâ El-Mizan, mais le problème est réglé d’après le DTP. Pour l’avancement des travaux, l’on explique donc que le projet est à 51% de taux global. Lots ouvrages d’art à 48% ; Lot route 49% et le taux d’avancement global des tunnels est à 60%. La jonction du tunnel d’Aït Yahia Moussa a été faite hier, en présence du wali. Concernant les 10 premiers kilomètres considérés comme une priorité et dont la réception est prévue pour la fin de cette année, deux kilomètres ont pour rappel été ouverts à la circulation. Pour quatre autres kilomètres, dont deux au croisement entre la RN25 et le chemin de wilaya, les travaux sont à 90%. Le wali, lors d’un point de presse donné en marge de cette sortie de travail, a fait savoir que «Les travaux avancent bien et la réception aura lieu courant 2020. Le problème qui se pose, c’est le relief. Ce projet va désenclaver la région et sera une valeur ajoutée sur le plan économique et touristique». Concernant les multiples reports qu’a connus la livraison de ce projet, sachant qu’elle était prévue initialement sur 48 mois, avant que le délai ne soit prolongé à 72 mois, le wali a fait preuve d’optimisme : «La cadence des travaux s’est améliorée et les équipes seront multipliées. Il y avait quelques contraintes, mais on les a surmontées (…) Le projet va connaître sa vitesse de croisière». Le P/APW quant à lui a estimé : «Il y avait des contraintes à une certaine époque, notamment celles des oppositions, mais on a agi en collaboration avec les services concernés pour les lever, notamment à Maamar et Ouled Aissa. Pour ce dernier village, nous avons reçu l’accord pour l’extension de lotissement et il ne nous reste que trois familles à Maamar. L’entreprise doit accélérer la cadence et renforcer le chantier pour que ce projet soit livré à temps». Au sujet de la question de la réduction de l’effectif qu’a connue le projet, il a expliqué : «Il y avait un problème de disponibilité de CP, mais maintenant que les CP sont disponibles, nous espérons que les délais seront respectés». Pour rappel, le projet de la pénétrante, sur 48 km dont 10 à Bouira, a été lancé en 2013. Le projet comporte en totalité 25 km de routes secondaires, six échangeurs pour la wilaya de Tizi-Ouzou et un pour Bouira, 37 ouvrages d’arts dont 21 viaducs et deux tunnels.

Kamela Haddoum.