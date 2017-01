4 buts encaissés en deux matchs

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 445 lecture(s)

Le maillon faible de la sélection lors de ses deux premiers matchs de cette CAN 2017 reste incontestablement son secteur défensif avec 4 buts encaissés dont 2 sur penalties. Jadis considérée comme le point fort, la défense algérienne est devenue une véritable passoire au grand bonheur des attaquants adverses. Pire, des erreurs individuelles de débutants ont été commises lors des deux rencontres ce qui a fini par courroucer le sélectionneur national Georges Leekens. ‘‘Nous avons offert des cadeaux à l’adversaire, c’est impardonnable à ce niveau-là’‘, a-t-il regretté. Même si elle a été renouvelée avec l’arrivée de nouveaux joueurs tels que Bensebaini, l’arrière garde algérienne est appelée à retrouver son équilibre et sa solidité. Devant cette situation alarmante, les joueurs algériens n’ont pas fait preuve de combativité, contrairement aux Tunisiens qui voulaient absolument les trois points de la victoire pour relancer leurs chances. L’absence de la ''Grinta'' était palpable chez les Verts, une démotivation flagrante pour une équipe qui visait pourtant le trophée, mais qui a finalement perdu l’estime de tout un peuple. Incapable de battre le Zimbabwe et la Tunisie, l’Algérie ne fait plus peur et risque de redevenir, si le mal persiste, une sélection de second degré après avoir touché le sommet lors du mondial 2014 au Brésil.