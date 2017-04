Lucas Alcaraz, nouveau sélectionneur

Par DDK | Il ya 2 heures 30 minutes | 180 lecture(s)

À peine désigné, le nouveau sélectionneur national, Lucas Alcaraz, suscite déjà des interrogations sur sa capacité à prendre en charge les Verts.

Le nouveau patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, a trouvé un nouveau coach pour l’équipe nationale. Il s’agit de l’Espagnol Lucas Alcaraz, le désormais ex-coach du club Grenade pensionnaire de la Liga, viré le 10 avril dernier, pour mauvais résultats avec une avant dernière place au classement.

C’est donc avant-hier que les responsables de la fédération algérienne de football, ont mis fin au suspense, en concluant avec cet entraîneur espagnol âgé de 50 ans et qui a déjà fait trois passages à Grenade, tout en entraînant les équipes d’Elche, Almeria, Levante et autres. "La Fédération algérienne de football vient d’engager M. Lucas Alcaraz (50 ans) comme nouveau sélectionneur national.

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale prendra ses fonctions dans les prochains jours.", a précisé l’instance fédérale dans un communiqué. L’objectif assigné par les responsables de la FAF à Lucas Alcaraz est de qualifier les Verts pour la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie ainsi qu’à la prochaine CAN 2019.

Les partenaires de Mahrez seront appelés à entrer en stage de préparation vers la fin mai prochain en prévision du match de la première journée de leur groupe des éliminatoires de la CAN 2019 face au Togo au stade Mustapha Tchaker de Blida prévu le mois de juin. Le nouveau sélectionneur des Verts a déjà eu sous sa houlette lors de la saison 2013-2014 Brahimi et Yebda.

Cet entraîneur de seconde zone, qui n’a réussi que cinq victoires sur les 31 matchs disputés avec Grenade, a doublé ses deux compatriotes Aitor Karanka et Joaquin Caparros, qui étaient eux aussi sur les tablettes de Zetchi, en acceptant les conditions exigées par ce dernier, à savoir être omniprésent en Algérie, pour mener à bon port sa mission.

Maintenant, reste à savoir si le nouveau driver des Verts va réussir dans sa mission ou bien, il emboitera le pas à ses prédécesseurs Rajevac et Leekens. On le saura dès l’entame de sa mission face au Togo dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 le mois de juin prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Un contrat de 2 ans avec option de 2 autres années

Le nouveau sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, a, dit-on, été engagé avec ses deux assistants, Jesus Canadas en tant qu'adjoint et Miguel Angel Campos qui sera préparateur physique. Le président Zetchi a conclu avec Alcaraz pour un contrat objectif de deux ans, avec option de deux autres années en cas de qualification aux 1/2 finale de la CAN 2019 et la qualif' au prochain mondial 2018 de Russie.

Il est attendu après-demain à Alger

L’Espagnol Lucas Alcaraz est attendu ce lundi à Alger, pour être présenté à la presse le lendemain. Le nouveau sélectionneur animera un point de presse mardi, pour revenir sur ses contacts avec Zetchi et les objectifs qui lui ont été assignés. Alcaraz le nouveau sélectionneur des Verts devrait faire le déplacement avec ses deux adjoints précédement cités.

Aomar Moussi