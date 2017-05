Les «Dragons» de Tizi-Gheniff sur le podium

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Comme à l'accoutumée, les athlètes du CSA/Dragon de Tizi-Gheniff se distinguent, en décrochant des places honorables.

Si leurs résultats au niveau de la wilaya sont éloquents, avec des premières places, cette fois-ci, ils sont allés aux championnats d'Algérie qui se sont déroulés le 12 et 13 mai à Blida et entre le 18 et le 20 mai à Daraâne (El tarf), et ont décroché des places respectables. Ainsi, les minimes-garçons ont arraché dans cette discipline respectivement la 2ème place dans la catégorie des (- 65 kilos) par Nour Lekhal, et dans la catégorie des (-42 kilos), la 3ème place par Hamid Gormit. Concernant les cadets, c'est Jugurtha Mekaoui qui s'est vu attribuer la 2ème place dans la catégorie des (-52 kilos) à El Afroun (Blida). Par ailleurs, en juniors-garçons, Rabah Slimani a été classé premier de la catégorie des (-80 kilos). Il fut alors déclaré champion d'Algérie. Alors qu'en seniors-garçons, Karim Mekaoui a été vice-champion d'Algérie dans la catégorie des (- 60 kilos). Il est à noter que ces deux dernières compétitions se sont déroulées à Daraâne dans la wilaya d'El Tarf. «Nous manquons de moyens. L'APC ne nous aide pas. Elle ne nous a même pas assuré le transport pour jouer ces championnats d'Algérie à El Tarf. Je saisis cette occasion pour remercier les entraîneurs des Issers (Boumerdès) qui nous ont pris avec eux jusqu'à El Tarf», nous dira, dépité, M. Rabah Mekaoui, en sa qualité de président du CSA. Les athlètes aussi bien les garçons que les filles de ce club amateur, se sont illustrés dans de grands rendez-vous internationaux. À rappeler que les juniors du CSA/ Dragon de Tizi-Gheniff ont remporté la coupe d'Algérie qui s’est jouée le 31 décembre dernier à Kadiria (Bouira), et qu’au début du même mois, ils sont rentrés de France avec la troisième place dans leur escarcelle dans la catégorie seniors- garçons, et la 2ème place garçons par équipes au championnat du monde de Paris.

Amar Ouramdane