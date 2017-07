ABC FOOT fête ses six ans

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

L’association sportive ABC Foot, qui vient de boucler ses six années d’existence, a honoré, à cette occasion, ses joueurs en fin de cycle (6 ans) lors d’une réception organisée vendredi dernier au niveau du CLS de Tizi-Ouzou. Il s’agit des joueurs nés entre 2003 et 2004 qui sont appelés à poursuivre, à partir de la saison prochaine, leurs carrières respectives dans d’autres clubs. A noter que cette cérémonie a été rehaussée par la présence de nombreux invités de marque, dont d’anciens joueurs de la JSK, à l’image de Messaoud Aït Abderrahmane, Mourad Aït Tahar, Nassim Hemlaoui, Brahim Meghrici et Nabil Mazari. La Ligue du football, la Ligue sport pour tous, la JF Tizi-Ouzou, les parents des joueurs et des sponsors ont tous tenu à être du rendez-vous .Une fête qui fut tout simplement grandiose et à la hauteur de la notoriété de cette école. Tous les joueurs ont eu droit à des médailles et des diplômes, décernés par l’association, et à des cadeaux offerts par un sponsor. La remise des cadeaux s’est faite sous de chaudes ovations des nombreux présents dans la salle qui ont fortement apprécié «la bonne organisation». L’émotion se lisait, même, sur tous les visages aussi bien des dirigeants de l’équipe, de l’encadrement, des joueurs que de l’ensemble des invités. Pour rappel, l’association ABC FOOT a été créée en 2011 par les anciens joueurs de la JSK, à l’image de Issam Kherroubi, qui en est président, Samir Djouder, secrétaire général, et Rahim Meftah, auquel est confiée la trésorerie de l’association, Karim Doudene, Mourad Karouf, Issad Ziane, Saïd Kaïdi et Youcef Amari, pour ne citer que ceux-là . L’équipe d’encadrement technique est aussi composée de techniciens diplômés. Un staff qualifié qui fait un travail titanesque à l’intention des jeunes lesquels ne cessent de progresser au point d’épater les observateurs les plus avertis de la balle ronde. La toute dernière performance des U-14, affiliés à la ligue depuis deux ans, se sont offert le doublé. Ce qui dénote de la qualité de la formation qu’ont reçue ces jeunes, promis à une grande carrière. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont décroché, lors des sélections de leur catégorie, le droit de porter le maillot jaune et vert de la JSK la saison prochaine. Un premier pas de franchi qui ouvrira, sans doute, la voie à d’autres réussites dans un proche avenir.

S Klari.