Ni frais de mission ni avion pour le retour

Les joueurs se sont retrouvés sans frais de mission à Gammarth puisque les dirigeants n’ont rien fait dans ce sens envers les joueurs, comme ça se passe à chaque intersaison lors du stage estival. Nassim Benabderahmane, qui est chef de mission n’a rien fait et les joueurs sont restés frustrés. Même Azlef, qui était attendu jeudi dernier a fait faux bond avant d’annoncer un nouveau report pour son déplacement. Les joueurs qui ont bénéficié d’un quartier libre avant-hier, ont préféré dans leur majorité rester à l’hôtel, faute de frais de mission pour acheter des cadeaux souvenir. Aussi, un vent de révolte aurait commencé à souffler au sein de la délégation qui refuse de rentrer par route.

Djerrar reprend…

Adel Djerrar, le milieu de terrain des Jaune et Vert, a repris du service avec le reste de ses coéquipiers et il se sent mieux. Ayant raté le dernier test amical face au MC Oran pour cause de blessure, il est totalement rétabli et devait prendre part hier au match face au Nasr Hussein Dey. Il devait être aligné par le coach Mourad Rahmouni.

… De même pour Nait Rabah

C’est aussi le cas pour le jeune Nait Rabah, qui est totalement rétabli de sa blessure. Ce jeune du cru promu en séniors cette saison par le staff technique kabyle, a même pris part à la séance effectuée par l’équipe et a même joué un match d’application.

Rahmouni multiplie les réunions

Le coach Mourad Rahmouni veille au grain et veut que ses poulains réussissent le début du championnat. Il multiplie les réunions avec le groupe, en demandant aux joueurs de rester concentrés et de fournir plus d’efforts pour qu’ils soient au top de leur forme au coup d’envoi de la nouvelle saison sportive 2017-2018 qui se profile à l’horizon. mais pas évident avec un groupe sans le moindre sous et surtout à qui on réclame de rentrer par route.

