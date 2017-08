«Prêts pour le match du RCR»

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

à 48 heures de leur premier match de la saison contre le RC Relizane, les joueurs de la JSMB se disent motivés pour aller chercher un résultat probant ce vendredi.

La Dépêche de Kabylie : Comment préparez-vous cette confrontation face au RCR ?

Mohamed Benchaira : Après une préparation de plus d’un mois, où nous avons travaillé tous les aspects, l’on est aujourd’hui à apporter les dernières retouches avant de rentrer dans le vif du sujet dès ce vendredi. Globalement, je dois dire qu’on est satisfait par tout ce que nous avons entrepris depuis le début de notre préparation, sous la houlette du staff technique. Le programme a été respecté à la lettre et nous, les joueurs, avions à cœur de le mettre en œuvre pour réussir une préparation à la mesure de nos ambitions. Pour revenir à votre question, je dois dire que tout le monde est, à présent, concentré sur son sujet où nous n’avons qu’un seul mot d’ordre en tête : celui d’aller chercher un résultat prometteur chez le RCR. Cette confrontation, on l’a préparée sur tous les plans et c’est tout le groupe qui est motivé pour concrétiser notre volonté de revenir avec une performance dans les bagages. Il est vrai que la partie ne sera guère facile face à un adversaire qui aspire, lui aussi, à un bon démarrage en championnat après sa relégation en Ligue 2.

Après avoir goûté à la joie de l’accession avec votre ancienne équipe, l’US Biskra, aspirez-vous à rééditer cet exploit encore cette saison avec la JSMB ?

Oui, absolument. J’aimerais bien vivre d’autres sensations avec mon équipe actuelle. Si je suis venu à la JSMB, c’est que j’ai déjà été excité par ce challenge de l’accession que je voudrais concrétiser avec mes autres camarades. Cela dit, je suis persuadé que nous possédons un bon groupe capable de réaliser une saison extraordinaire avec la JSMB.

Vos supporters attendent aussi beaucoup de vous. Qu’en dites-vous ?

C’est légitime de leur part. La direction a fait ce qu’il fallait faire en engageant des joueurs à même de donner un plus àl’équipe cette saison, et les supporters qui soutiennent leur équipe ont le droit d’attendre quelque chose en retour. Pour cela, il faudra rester solidaire jusqu’à la fin pour espérer cueillir le fruit de nos sacrifices.

Propos recueillis par B. O.