Bon démarrage du Mouloudia

Ça commence bien pour le MB Bouira qui a remporté son premier match en division inter régions, quoique par la plus petite des marges (1 – 0), face au CA Kouba. Ainsi, le MBB a débuté le match avec Haboul dans la cage, Guendouzi, Meftah, Saidoune et Messif en défense. Hamitouche en milieu récupérateur avec le transfuge de l’E Sour Ghozlane, Seddouki et Allouache. En attaque, le coach du Mouloudia compte toujours sur l’expérience de Hamza Belouarem qu’il a fait aligner, d’entrée, aux côtés de l’ex-avant-centre du CRBB, Kiffan, et de Billali et Karoune. La première mi-temps était insipide, les deux équipes ayant joué la carte de la prudence, notamment les visiteurs qui ont fermé le jeu en adoptant le système 4-5-1 et en ne faisant que des contre-attaques. Les locaux en ont certes profité pour imposer leur jeu, mais ils ont manqué d’efficacité, ratant plusieurs occasions nettes pour ouvrir le score, notamment ce face-à-face de Hamza Belouarem avec le portier Koubéen, ou encore toutes les occasions que s’est procurées Billali. En seconde mi-temps, la partie fut plus ouverte, avec de meilleures phases de jeu des deux côtés. Mais il a fallu attendre la 60’pour voir enfin le but libérateur, suite à un coup franc magistralement botté du pied gauche par Allouache Amar. La balle s’écrase sur la transversale et revient, le portier du CAK est battu, Chorfi qui avait quelques minutes auparavant pris la place de Bilali et qui a bien suivi l’action met le cuir au fond des filets. Aussitôt, les visiteurs ont réagi par une action qui a failli faire mouche, n’était-ce la clairvoyance de la défense du Mouloudia de Bouira, conduite par le capitaine Amine Saidoune. C’est sur ce score que le référé met fin aux hostilités. Ce sont trois précieux points de glanés pour le Mouloudia qui se rendra lors de la prochaine journée à Baraki pour y affronter le DRBB auteur d’un précieux match nul ramené de Sétif face à l’USMS.

M’hena A