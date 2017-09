Hydra surprend Azazga

Par DDK | Il ya 26 minutes | 33 lecture(s)

La JS Azazga a mal entamé sa saison sportive 2017-2018, en s’inclinant sur ses bases et devant ses supporters lors de cette première journée du championnat inter-régions, groupe Centre-est.

Les Rouge et Noir qui ont accueilli au stade de Tirsathine, avant-hier vendredi, leurs homologues du Hydra AC, n’ont pas pu arracher la victoire ou à défaut faire match nul, puisqu’ils sont sortis avec zéro point. Les visiteurs ont réussi à engranger les points mis en jeu, en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0. Une victoire méritée pour les Hydratis qui débutent bien leur saison et qui peuvent entrevoir la suite sous de bons auspices, contrairement aux Azazguis qui se mettent déjà en doute dès le départ. L’opération rachat est déjà lancée et la JSA est appelée à se ressaisir dès la prochaine sortie en déplacement, face au NRB Ouled Derradj. Cette équipe a, d’ailleurs, laissé des plumes chez elle face au CRB Ain Djasser en s’inclinant 1 à 0. Pour les autres rencontres de la journée, le CRB Ouled Djellal a eu le dernier mot face à l’OMR El Annasser en s’imposant 1 à 0, alors que le nouveau promu, le SA Sétif, est revenu avec les trois points de son déplacement à Bir El Arch en s’imposant 3 à 1. L’IRB Ain Lahdjar a battu le MB Hassi Messaoud 1 à 0, tandis que le l’USM Sétif a fait match nul (0 - 0) devant le DRB Baraki. L’IRB Berhoum a été piégé à domicile en laissant filer les trois points au profit des visiteurs de l’AS Bordj Ghedir en s’inclinant 1 à 0. Enfin, le nouveau promu le MB Bouira a réussi ses débuts en division inter-régions, en venant à bout du CA Kouba et en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0. La JS Azazga qui marque le pas dès la première journée du championnat est déjà sous pression et elle est appelée à refaire surface dès la prochaine rencontre, pour redonner le sourire à ses supporters qui ont quitté le stade de Tirsathine très déçus.

Massi Boufatis