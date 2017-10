Par DDK | Il ya 50 minutes | 65 lecture(s)

À la fin du match contre le WAT, nous avons joint le capitaine du MOB, Fawzi Rahal, qui nous a confié : «Nous avons réalisé une belle partie et on s’est créé beaucoup d’occasions de buts, sans pour autant les concrétiser. Vu la physionomie du match, on ne méritait pas de perdre. On pouvait facilement revenir, au moins, avec un point. Mais le foot est ainsi fait. On ne peut être toujours efficace devant les bois. Et c’est ce que nous avons vécu aujourd’hui. L’essentiel, c’est qu’on a gardé notre première place. Cela dit, on doit réagir lors de la prochaine journée, en faisant de notre mieux pour gagner contre le RCR, et procurer de la joie à nos supporters que je remercie pour leur déplacement en force à Tlemcen».

Z. H.