Fin de saison pour trois joueurs de la JSM

Rien ne va plus à la JS M’Chedallah, qui occupe l’avant-dernière place avec dix points (6 défaites, 4 matchs nuls et 2 victoires) en Régionale 2. Le club, qui traverse une crise financière, a été sanctionné par la commission de discipline de la LRFA, suite aux événements ayant émaillé la rencontre derby, comptant pour la 9ème journée, contre l’US Auzia. En effet, dans son BO N°15 paru jeudi dernier, la LRFA a informé qu’après audition de trois joueurs du club, «accusés d’agression contre l’arbitre directeur à la fin de match», il a été décidé de sanctionner les trois mis en cause d’un an de suspension ferme, assorti d’une amende de 10 000 DA pour chacun d’eux. Le club, lui, écope d’une amende de 10 000 DA «pour jets de projectiles en fin de partie par les supporters». Signalons que le club maillotin envisage de faire appel.

