«La SS Sidi Aïch a tout fait pour provoquer l’arrêt du match»

En réponse aux accusations lancées par la direction de l’équipe de la SS Sidi Aïch, après les incidents qui ont marqué la rencontre qui opposait leur équipe à celle de Seddouk, la direction de cette dernière réplique à travers le communiqué qui suit : «Suite au match qui devait opposer notre équipe, le RCS, à celle du SSSA, nous, comité directeur, tenons à dénoncer le comportement et les propos tenus par les joueurs de Sidi Aïch qui, en plus d'avoir agressé sauvagement l'arbitre, ont proféré des insultes et fait des gestes obscènes à notre galerie qui heureusement n'a pas répondu à la provocation. Ils ont utilisé tous les moyens pour l'arrêt de la partie. L’équipe de Sidi Aïch a envahi l'aire de jeux juste après que l'arbitre ait mis fin au match. Dire que les dirigeants de Seddouk ont fait la pression est un pur mensonge pour tromper l'opinion publique et détourner la vérité. Pis encore, ils disent que le délégué était absent alors que celui-ci était sur la main courante, (M. Horr) de la LRFA qui a d'ailleurs tout relaté dans la feuille de match où il a signalé l'agression dont a été victime l'arbitre M. Benkhadidja par trois joueurs du SSSA. Lancer de fausses informations qui vont jusqu'à ternir les relations entre le club seddoukois et toute la population de la région avec celle de nos voisins de Sidi Aïch est vraiment absurde et est loin d'honorer les couleurs du doyen des clubs de la Vallée. Heureusement que les forces de sécurité étaient là en plus d'un comité constitué d'anciennes gloires du RCS qui ont garanti le bon déroulement de la partie. Tout ce bruit médiatique et cet acharnement envers notre club était gratuit. Notre éducation et notre esprit sportif ne nous permettent pas de baisser le niveau jusqu'à semer la haine et la "fitna" entre les deux galeries. Il faut se renseigner auprès de toutes les délégations qui sont venues à Seddouk pour voir la qualité de l'accueil qu'on leur a réservées», note le communiqué.

