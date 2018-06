Mellal veut une réponse de Menad

Par DDK | Il ya 1 heure | 427 lecture(s)

à la recherche d’un entraîneur, le président de la JSK Cherif Mellal devait rencontrer Djamel Menad, hier soir à Alger, pour trancher la question de la barre technique. Toujours sous contrat avec la FAF, Menad est l’une des pistes suivies par Mellal, dont celle d’un coach français.

Djamel Menad ne s’étant pas retiré de son poste après la rencontre amicale face au Portugal, comme il l’avait promis aux responsables du club, le président de la JSK ne veut pas attendre plus que ça pour trancher la question. En effet, et selon notre source, dans le cas ou Djamel Menad ne donnait pas son OK très vite, la direction se concentrera sur le technicien français dont on ignore encore le nom. La rencontre d’hier était donc décisive, puisque le nom du nouveau coach de la JSK devrait être annoncé à la presse aujourd’hui. Le temps presse en effet, puisque la reprise est prévue pour le 25 juin prochain, selon une source de la direction. La venue de Menad a pourtant divisé dirigeants et supporters du club, mais Mellal semble tenir à lui. Par ailleurs, il devait également rencontrer le président du PAC, Zetchi, hier après-midi à Alger, au sujet des deux joueurs du club. Les deux hommes devaient trouver un accord sur le rachat des contrats du milieu de terrain Abdellah El Mouden et l’attaquant Tayeb Meziani. La JSK veut avoir ces deux joueurs dans son effectif la saison prochaine et le président Mellal devait finaliser la transaction hier en fin de journées. A rappeler que l’autre joueur du PAC, Benkhlifa, a lui déjà signé à la JSK, mais le club voudrait aussi assurer définitivement El Mouden et Meziani et probablement aussi Naâmani pour enfin clore le recrutement.

Rendez-vous avec Naâmani après l’Aïd

Selon une source proche de la direction kabyle, la piste du défenseur Naâmani est toujours d’actualité. Les responsables de la JSK veulent ce solide défenseur du CRB, mais ils attendent la venue du père du joueur de la Omra pour le rencontrer et négocier avec lui.

La piste de l’attaquant Nadji écartée

Comme déjà annoncé sur ces colonnes, l’attaquant Rachid Nadji avait tout conclu avec les responsables kabyles et devait signer avant-hier soir. Néanmoins, ces derniers ont changé d’avis. Joint par nos soins, le joueur nous dira : «J’aurais souhaité jouer à la JSK et j’avais tout conclu avec Doudène. Mais celui-ci m’a informé que le président a décidé de ne pas me faire signer et je respecte sa décision. Je souhaite à la JSK une belle saison l’année prochaine». Le joueur ajoutera : «Plusieurs clubs m’ont sollicité, j’étudierai toutes les offres avant de faire mon choix sur ma prochaine destination. Je déciderai dans les prochains jours».

Djaâbout signe au CS Constantine



Libéré par la JSK, l’attaquant Adil Djaâbout a décidé d’opter pour le CS Constantine en signant hier après-midi un contrat de deux saisons au profit des champions d’Algérie en titre. Titulaire indiscutable la saison passée avec la JSK, Djaâbout dont la libération a surpris plus d’un chez les supporters kabyles, tout comme d’ailleurs pour Guitoune et Djerrar, va donc renforcer les rangs du CSC. Un club qui a réussi à chiper l’ailier gauche du DRBT, Amine Belmokhtar après que ce dernier avait donné son accord pour signer avec les Canaris.

