Moussa Sombrero n’est plus

Qui des supporters de la JS Kabylie ne connaît pas Moussa Sombrero, ce fervent supporter des Canaris depuis les années 1970, très remarqué pour le grand sombrero à la mexicaine qu’il portait lors de chaque rencontre de la JS Kabylie. Il était un véritable maestro pour l’animation de la galerie kabyle. Ex docker au port d’Alger, Aami Moussa, de son vrai nom Méziani Moussa, est décédé avant-hier lundi à l’hôpital de M’Chedallah où il était hospitalisé depuis plusieurs jours. Le défunt avait contracté le diabète en 2005. À cause des complications de sa maladie, sa jambe se gangrène en 2014, obligeant les médecins à son amputation. Le défunt souffrait en silence pendant plusieurs années. Ce sont des proches et amis qui le contraint a lancer des appels d’aides notamment aux dirigeants de la JS Kabylie et à leur tête l’ex président Hannachi pour solliciter un soutien et aide pour une prise en charge médicale pour des soins à l’étranger. Marquée par le surpoids, qui dépassait les deux quintaux à cause de son inertie dans son lit, c’est auprès de ses concitoyens qu’il trouvera le salut lors d’une grandiose action de solidarité organisée par le mouvement associatif et les bienfaiteurs en Juin 2016, pour la collecte de la somme nécessaire pour les besoins de sa prise en charge médicale en Tunisie. Malheureusement, la maladie n’a pas de répit, Ammi moussa perd sa deuxième jambe en 2016. Depuis, il git dans son lit inerte, tantôt à la maison, tantôt à l’hôpital. Le défunt a suscité le respect et l’admiration de tout le monde. Il est décédé avant-hier Lundi à l’hôpital de M’chedallah alors qu’il n’avait que 58 ans, laissant derrière lui trois enfants. Son enterrement est prévue pour l’après midi d’hier Mardi dans sa région natale à Ahnif, dans la daira de M’Chedallah. Repose en paix Aami Moussa.

A. M.