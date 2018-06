Le plan d’action pour la saison estivale adopté

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

La Ligue de Football de Tizi-Ouzou a arrêté son plan d’action pour le prochain trimestre. L’exécutif de la Ligue qui s’est réuni mardi dernier en session ordinaire a adopté le programme présenté par les différentes directions et commissions permanentes portant sur l’ensemble des actions touchant à tous les volets. Le calendrier d’homologation des terrains, les engagements, les demandes de licence, les stages de formations pour les entraîneurs et arbitres, les séminaires et les journées pédagogiques sont autant d’activités retenues pour la saison estivale. L’audit de plus de 30 stades relevant de la compétence de la Ligue devrait débuter le 10 juillet prochain avec le passage des membres de la commission d’homologation. L’opération des engagements et de dépôt de licence devrait, quant à elle, commencer à partir du 1er juillet 2018. Pour le volet formation fédérale des entraîneurs, trois stages sont prévus pour cet été, sans compter les deux stages initiés par la DJS de Tizi-Ouzou, à savoir le stage initiateur et le 1er degré qui devraient se dérouler respectivement le 28 du mois en cours et au mois de septembre prochain. Sur le plan arbitrage, un nouveau stage pour les arbitres wilaya est fixé pour le mois d’août de l’année en cours, au niveau de l’auberge de Tizi-Rached. Trois séminaires au profit des arbitres en activité ainsi que des journées pédagogiques pour les entraîneurs sont également programmés pour le mois d’août. L’exécutif de la Ligue a également fixé la date de l’assemblée générale extraordinaire avec les clubs pour le 28 juillet prochain. Cette rencontre dont l’ordre du jour portera sur la préparation de la nouvelle saison 2018-2019, sera une occasion pour les deux parties de faire le point sur l’état d’avancement des opérations lancées, l’homologation des terrains, les engagements des clubs et des écoles, ainsi que sur les dossiers de licence. Lors de ce conclave, il sera aussi question de débattre de certains points liés à la compétition, notamment en matière d’organisation des rencontres. Les spécificités de la wilaya devraient mener les deux parties à déroger à certains articles des règlements généraux régissant le championnat du football amateur, particulièrement ceux qui ont trait au service d’ordre pour les jeunes catégories, le jour des matches, la couverture médicale et sanitaire. Des décisions concertées devraient être prises afin de recadrer ses mesures en fonction des possibilités. Un accord qui permettra d’alléger la mission pour les clubs et de s’assurer un bon déroulement du championnat, de la coupe de wilaya et de boucler dans les temps les deux compétitions. La Ligue de Tizi-Ouzou qui s’offre la deuxième place en nombre de clubs et de licencies à l’échelle nationale, se fixe comme objectif d’autres défis pour la saison prochaine et celles à venir dans tous les domaines.

Le bilan assez significatif des actions déjà entreprises

Pour rappel, en plus de la bonne gestion des compétitions, championnat et coupe, la Ligue a eu à organiser en matière d’encadrement technique, ces deux dernières saisons, 13 stages pour les entraîneurs (tous niveaux confondus). Des stages à l’issue desquels plus de 300 entraîneurs ont obtenu leur diplôme. Des journées pédagogiques ont été également organisées au profit des entraîneurs de la wilaya. Sur le plan arbitrage, la Ligue organise chaque année deux stages d’arbitres au niveau de la wilaya. Ainsi, 100 arbitres ont pu obtenir leur attestation de succès. Sans compter les séminaires et les causeries qui sont également organisés périodiquement au bénéfice des arbitres en activité. Dans le cadre de la prospection et de la sélection des jeunes, la Ligue, à travers sa direction technique de wilaya, réalise chaque année un travail de prospection assez poussé à travers tout le territoire de Tizi-Ouzou, à l’issue duquel les meilleurs sont retenus. Suite à cela, la Ligue organise des regroupements de tous les jeunes retenus dans le cade de la prospection, durant lesquels les meilleurs jeunes talents seront orientés vers les différentes sélections de wilaya qui participent aux différentes compétitions organisées par la direction technique régionale, avec une prise en charge totale de la Ligue de Tizi-Ouzou. Toutes les participations, notamment au championnat inter-wilaya, se sont soldées par des résultats plus que probants. À titre d’exemple, cette année, les sélections de la Ligue de Tizi-Ouzou, à savoir les U17, U15 et U13 ont décroché le titre de champions dans leurs catégories respectives. En plus de ces performances, la plupart des joueurs sélectionnés sont retenus dans les effectifs jeunes de la JSK ou d’autres clubs de l’élite. La saison dernière, environ 30 athlètes ont rejoint les rangs de la JSK en catégories Jeunes. Pour cette année, plus de 60 jeunes, toutes catégories confondues, issus du championnat de wilaya et des sélections de la Ligue ont été retenus par les sélectionneurs de la JSK. La direction technique régionale a également retenus plusieurs joueurs susceptibles d’évoluer en équipe nationale. Il est à signaler que trois joueurs de la sélection de wilaya des U17 ont rejoint les rangs du Paradou AC. Par ailleurs, dans le souci d’encourager l’émergence des jeunes talents, la Ligue a pris la décision de dispenser des frais d’engagement les écoles de football, tout en dotant également plusieurs terrains de la wilaya de buts mobiles et s’est aussi engagée à remettre des ballons à toutes les écoles engagées.

S. K.