Les lauréats de Tizi-Ouzou honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La ligue handisport de la wilaya de Tizi Ouzou et l’association sportive des jeunes handicapés de la wilaya de Tizi Ouzou ont organisé avant hier, une cérémonie de remises de prix et de tableaux d’encouragement aux lauréats de handisport durant la saison sportive 2017/2018, au siège de l’association des anciens scouts musulmans de Tizi Ouzou. En présence des élus de l’APW, des P/APC d’Ait Bouadou, D’Ath yenni et des autorités de la direction de la jeunesse et des sports ainsi que des représentants de la direction de l’action sociale. En effet une dizaine de nageurs ayant réussi à monter sur le podium lors des compétitions nationale ont été honorés par des diplômes et des cadeaux en plus d’enveloppes financières symboliques. Trois autres athlètes ayant obtenus des titres nationaux ont été également récompensés. Lors de son discours Smail Benhamna, membre du bureau fédéral Algérien de handisport a indiqué « Cette récéption est la moindre des choses car nos athlètes méritent tous les égards puisqu’ils ont honoré et dignement représenté notre wilaya à travers les compétitions nationales. Notre fédération est plus que jamais décidée à vous aider et à vous accompagner non seulement pour encourager la pratique sportive chez les personnes handicapées mais aussi pour élever le niveau de nos sportifs et sportives pour le bien de handisport national ». A signaler que le cross handisport Mohamed Allek est prévu pour le 29 décembre prochain à Agouni Gueghrane, région originaire du champion défunt Mohamed Allek. A signaler également qu’en fin de cérémonie, une sympathique collation a été offerte aux présents.

Hocine T.