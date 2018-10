Les Crabes pour se ressaisir

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Le stade de l’unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre, aujourd’hui, d’une belle affiche entre le MOB et l’ASAM, comptant pour la onzième journée de la Ligue 1 Mobilis.

Après leur sévère défaite à Bologhine contre l’USMA (5/1), ce match sera une occasion pour les camarades de Bencherif de rectifier le tir et se racheter devant leur public, même si la mission ne sera pas facile devant une équipe qui se cherche encore. Les préparatifs de ce match ont débuté mercredi passé et joueurs comme staff technique sont déterminés à chasser le doute. Tout l’effectif est concerné par ce match, excepté Naas et Debbari, qui ne sont pas prêts à 100%. Madoui, furieux du rendement de certains joueurs lors du dernier match, surtout en défense, opèrera certains changements avec le retour de Bouledieb qui remplacera Bouheniche, alors que Herida sera sûrement aligné en tant qu’arrière-gauche. La direction du MOB a réaffiché son soutien indéfectible au staff technique, en assistant aux entraînements et en programmant une réunion avec les joueurs. De leur côté, les amoureux du club ont compris le message lancé par le président du CSA qui les a appelés à s’unir et rester derrière leur équipe en ces moments de crise. Les Crabes ont promis, lors de leur dernière réunion, de remplir les gradins du stade et de soutenir l’équipe jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Signalons que la commission d’arbitrage de la fédération a désigné Boukeouassa Lyes comme arbitre central, il sera assisté d’Abane et Slimani alors que Tiouri sera le quatrième arbitre. Deux autres rencontres de cette 11e journée auront lieu également aujourd’hui à 17h45. Le CS Constantine recevra l’Olympique Médéa et le MC Alger ira défier le CABB Arreridj. Pour ce qui est des deux derniers matchs, DRB Tadjenanet - USM Bel Abbès et USM Alger - ES Sétif, le premier aura lieu le mardi 23 octobre, alors que le second a été repoussé au jeudi 29 novembre. Les autres rencontres de cette 11e journée se sont jouées hier soir.

