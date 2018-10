«Gagner pour chasser le doute»

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Approché lors de l’entraînement de jeudi, le défenseur axial du MOB, Bouledieb Billel, nous a confié : «La rencontre de samedi ne sera pas facile devant un adversaire qui se cherche encore en ligue 1, mais nous n’allons pas nous intéresser aux problèmes de l’ASAM, nous entamerons ce match avec le seul but d’empocher les trois points pour améliorer notre classement. Certes, la dernière défaite a laissé des séquelles, mais ce n’est pas une raison pour lâcher prise et laisser place au doute, on doit s’unir pour l’intérêt du club et je profite de cette occasion pour appeler les supporters à venir en force. Le match ne finit qu’au dernier sifflet de l’arbitre et les supporters doivent rester patients. Nous sommes armés d’une grande volonté pour renouer avec les victoires et leur procurer de la joie».

Propos recueillis par Z. H.