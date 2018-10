Quel avenir pour Benaldjia ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 223 lecture(s)

Le contrat de l’attaquant de la JSK, Mehdi Benaldjia, prendra fin le mois de décembre prochain et le joueur n’a toujours pas renouvelé son bail, lui qui est considéré comme l’un des joueurs clés de l’effectif Jaune et Vert. Le président du club, quant à lui, ne considère pas le sujet comme une priorité. Interrogé lors du point de presse de mercredi dernier, Mellal avait déclaré : «Le renouvellement du contrat de Benladjia n’est pas une priorité. Il y a des choses plus importantes. On a le temps et on tranchera sur cette question au moment opportun». L’on s’interroge donc si le joueur a envie de renouveler avec la JSK. Néanmoins, les supporters veulent que Benaldjia reste, sans oublier l’avis du coach Dumas qui sera pris en considération, même s’il n’a pas convoqué le joueur face à l’USMBA et l’a mis aussi sur le banc face au DRBT. Par ailleurs, le joueur est convoité par plusieurs clubs.

Le MCA et l’ESS le veulent



Le MCA, l’ESS et plusieurs clubs du Golfe veulent en effet l’attaquant de la JSK et le ciblent pour le prochain mercato hivernal. Les supporters attendent donc de voir ce que décidera l’attaquant de leur équipe. Benaldjia restera t-il Canari ? Mellal retiendra t-il le joueur ? Le joueur préférera-t-il changer d’air ? Toutes ces questions auront leur réponse au plus tard le 31 décembre prochain, date le la clôture du marché des transferts hivernaux.

M. L.