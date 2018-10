Le plein pour l'Olympique d’Akbou et la JSB Amizour

Par DDK | Il ya 12 minutes | 9 lecture(s)

Auteurs d'un sans-faute après trois journées de compétition, l'olympique d’Akbou et la JSB Amizour occupent conjointement le fauteuil de leader avec le plein de points et ce, à la faveur de leurs victoires ce week-end face, respectivement au SRB Tazmalt qui se retrouve au bas du tableau et le NC Béjaïa. Les deux co-leaders sont talonnés avec deux points de retard par les deux poursuivants. Gouraya est revenu avec trois précieux points de son long déplacement à Barbacha où l’ARBB a déçu son nombreux public par cette contre performance à domicile. Le CRB Souk El Tenine a réalisé lui, une seconde belle performance en prenant le meilleur sur le SS Sidi-Aich, qui se retrouve lanterne rouge avec aucun point au compteur. L'autre victoire du jour en déplacement est à l'actif du nouveau promu, l’Olympique de M’Cisna face au CRB Aokas qui court toujours derrière une première victoire et qui doit encore prendre son mal en patience cette saison. Le CRB Aït R’Zine, n'a pas raté l'occasion devant son public pour décrocher sa première victoire devant l’autre promu, l'Olympique de Feraoun, déjà aux abois. Enfin l’autre bonne affaire de cette journée a été réalisée par l’équipe du quartier populaire Taassast, qui a réussi un bel exploit au Benallouache en venant à bout de la coriace formation de la protection civile, ce qui lui permet de grimper ainsi à la 9ème position.

Samy H.

Les résultats

CRB Aokas 1 - O M’Cisna 2

JSB Amizour 2 - NC Béjaïa 1

CRB Aït R’Zine 2 - O Feraoun 1

ARB Barbacha 0 - Gouraya Béjaïa 3

CRBSE Tenine 2 - SS Sidi-Aich 0

CSP Civile 0 - AS Taâssast 1

O Akbou 1 - SRB Tazmalt 1

Exempt: JS Ighil Ouazzoug