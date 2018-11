Par DDK | Il ya 10 minutes | 15 lecture(s)

À la fin du match contre le CRB, le premier responsable du volet technique du MOB, Kheireddine Madoui, a avoué à la presse que la lourde défaite concédée face à la lanterne rouge renseigne sur la faiblesse du niveau de certains joueurs béjaouis : «Notre club est passé à côté de son sujet aujourd’hui et on a joué sans âme devant une bonne équipe du CRB qui était plus réaliste. On pouvait facilement éviter les deux premiers buts du CRB, mais la réussite était du côté adverse. On a essayé de réagir après, mais sans résultats même si on s’est créé quelques occasions timides. En seconde période, le CRB a joué avec les contres qui ont donné le fruit escompté. Ils ont pu en ajouter deux autres buts. De toutes les façons, j’assume une grande part de cette défaite, car il faut l’avouer et je le dis pour la première fois, certains joueurs sont d’un niveau faible mais on doit travailler encore et tirer les enseignements pour espérer aller de l’avant et bien négocier les matchs restants. Concernant mon avenir, les dirigeants m’ont fait confiance et je dois être à la hauteur de cette confiance. On doit travailler ensemble et glaner le maximum de points lors des deux matchs restants et renforcer le club lors du mercato hivernal. Le recrutement concernera plus le compartiment défensif qui a démontré ses limites.»

Z. H.