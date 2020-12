4e journée de Ligue 1 : la JSK, le MCO et le RCR signent leur premier succès

La 4e journée du championnat de Ligue 1 de football entamée jeudi, s’est poursuivie vendredi, et a vu les clubs de la JS Kabylie, du MC Oran et du RC Relizane signer leur première victoire de la saison, alors que l’ES Sétif victorieuse du NC Magra, s’installe provisoirement seule, en tête du classement.

Les Sétifiens qui ont enregistré leur 3e victoire de la saison, dont la première à domicile, appliquent rigoureusement le tarif de « 2-0 », enregistré à chacune de leur victoire, ce qui leur donne une bonne dose de moral, avant d’entamer la semaine prochaine,leur aventure africaine.

C’est le même cas pour la JS Kabylie, l’autre représentant en Coupe de la Confédération, qui s’est permise le luxe de signer son premier succès à l’extérieur et plus précisément à Chlef aux dépens de l’ASO (2-0), grâce à Bensayah (53e) et Hamroun (68e s.pen). Ce réveil tant attendu par la galerie kabyle, est venu à point nommé, aux « Canaris » qui remontent ainsi à la 5e place, et qui donnera plus de sérénité à leur coach Youcef Bouzidi avant d’entamer la compétition africaine.

L’autre grand bénéficiaire de la journée est le promu le RC Relizane qui est allé damer le pion au CABBA (1-0) à Bordj même. Un but en or de Chadli (49e) offre aux hommes de Si Tahar Chérif Ouzzani, une 3e place méritée derrière le duo, « ESS-MCA ». Le RCR, toujours invaincu, réussit admirablement ses déplacements dans la région des hauts-Plateaux, après le nul imposé au leader sétifien (1-1) lors de la 2e journée du championnat.

Le dernier match au programme de vendredi, le derby de l’Ouest , MC Oran-WA Tlemcen, a tenu toutes ses promesses. Le WAT qui a ouvert le score des la 4e minute par Amiri, a tenu le coup jusqu’a la 84e minute avant de concéder le coup de grâce par Hamidi. Entre-temps, Ezzemani (17e) avait mis les, pendules à l’heure.

Cette victoire après 3 nuls, place les « Hamraouas » sur le podium en compagnie de leurs voisin « Rapid », en attendant le déroulement de la suite de la 4e journée ce samedi, tronquée du match, MC Alger-CS Constantine, reportée en raison de l’engagement du « Doyen » en Ligue de Champions d’Afrique.