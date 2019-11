De nouveau le doute

La JSK a laissé filer une belle occasion de se rapprocher encore plus du podium, en se faisant accrocher hier, à domicile, par la JSS (0 – 0). Revigorés par leur éclatant succès de la semaine passée dans le classico du 5 juillet face au MC Alger, les joueurs de la JSK, qui ont retrouvé hier leur stade du 1er novembre mais sans la présence de leur public en raison de la sanction de quatre matchs à huis clos infligée par la LFP au club kabyle suite aux incidents du match JSK – CRB, ont livré un match insipide, devant une équipe de la JSS en quête de sursaut après deux défaites et un nul de suite.

Dominateurs mais sans créer de véritables occasions de but en première mi-temps, les poulains d’Hubert Velud ont failli se faire surprendre en deuxième mi-temps par cette équipe de la JSS drivée par l’ex-gardien de but de la JSK, Liamine Bougherara. Les visiteurs, mieux organisés, ont failli marquer au moins à deux occasions en fin de match, n’était-ce la vigilance du gardien kabyle Benbot qui a sauvé les siens. Il faut dire que la JSK, qui a fourni un match appréciable il y a une semaine au stade du 5 juillet contre le MCA avec à la clé un éclatant succès, ne dispose pas, comme ne cessent de le souligner de nombreux observateurs, d’un effectif capable de faire le jeu à domicile, ce qui fait que la JSK version Velud est une équipe qui est performante lorsqu’elle évolue en contre-attaque et non pas avec un schéma d’attaques placées comme ce fut le cas hier face à la JSS où la JSK n’a pas réussi a faire mieux qu’un nul vierge.

Un nul au goût de défaite pour l’équipe kabyle qui a raté ainsi une belle occasion de réduire l’écart avec les trois premiers au classement général, d’autant plus que le MCA et le CRB, co-leader du championnat, n’ont pas gagné leurs rencontres d’hier pour le compte de la 11ème journée de la Ligue 1. En effet, le CRB a été tenu en échec à domicile par l’AS Aïn M’lila (1 – 1) et le MC Alger s’est incliné chez l’ASO Chlef. Un scénario qui n’a pas été profitable à la JSK qui reste ainsi scotchée à la 4ème place avec 17 points, soit sept longueurs de retard sur le CRB, leader avec 24 points et six points sur le dauphin le MCA (23 points).

Pour sa part, grâce à son nul hier à Tizi Ouzou, la JSS remonte à la 3ème place avec 17 points en compagnie du MC Oran qui jouera cet après-midi son match contre le NAHD. Trois autres matchs disputés hier après-midi ont vu l’USM Bel Abbès s’imposer à domicile contre le CS Constantine, alors que le NC Magra et le Paradou AC ont été tenus en échec respectivement par l’ES Sétif et le CA Bordj Bou Arreridj (1-1).

A. C.

Les résultats

JS Kabylie 0 – JS Saoura 0

CR Belouizdad 1 – AS Aïn M’lila 1

USMB Abbes 2 – CS Constantine 1

NC Magra 1 – CABB Arreridj 1

ASO Chlef 2 – MC Alger 1

Paradou AC 1 – ES Sétif 1