Démantèlement d’une association de malfaiteurs à Azazga

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les forces de police de la Sûreté de daïra d’Azazga, ont mis fins aux activités criminelles d’un groupe de malfaiteurs, composé de cinq individus dont une jeune femme, âgés de 21 à 31 ans, demeurant à Yakouren, Azazga et Tizi-Ouzou, impliqués dans deux affaires liées à la séquestration à des fins de demande de rançon, et à la prostitution et trafic de drogue.

Cette opération qui a été rendue possible grâce à la précieuse contribution des citoyens, a permis la saisie d’une quantité de drogue, des armes blanches, et une somme d’argent de 145.000.00 DA d’origine douteuse.

Présentés au Parquet d’Azazga, le 9 avril dernier pour association de malfaiteurs, détention de drogue et d’armes blanches, et création de lieu de débauche, deux membres de ce groupe ont été mis en détention préventive, deux autres ont été cités à comparaitre, et la jeune femme a été laissée en liberté.

La nouvelle de l’arrestation des ces criminels qui écumaient la région de Yakouren, a été accueillie avec soulagement par les habitants.