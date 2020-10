JSK: la direction dément tout contact avec Menad

La direction de la JS Kabylie a démenti aujourd’hui l’information relayée sur le net faisant part de tractations avec le coach et non moins ancien baroudeur de l’équipe, Djamel Menad. « Alors que l’équipe se prépare activement dans la sérénité Les ennemis de la réussite font dans l’intox En effet, la rumeur qui circule dans les réseaux sociaux, relayée par une certaine presse aux desseins bien connus à propos d’un accord imminent avec Djamel Menad dénote une fois de plus la volonté de certains malintentionnés de vouloir à tout prix semer le doute au sein du staff technique en place. La direction du club tient à démentir cette rumeur et affirme que Djamel Menad n’a aucun moment été contacté, » tranche un communiqué rendu public par le club à travers sa page officielle Facebook.