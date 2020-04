Le général-major Bouzit nouveau DG de la Documentation et de la Sécurité extérieure

Le général-major Bouzit nouveau DG de la Documentation et de la Sécurité...

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chanegriha a installé jeudi, au nom du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Mohammed Bouzit, dans les fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

« Au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au Décret présidentiel du 15 avril 2020, Monsieur le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim a procédé, ce matin 16 avril 2020, à l’installation officielle du général-major Bouzit Mohammed, dans les fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, en remplacement du Colonel Remili Kamel-Eddine », indique le MDN.

A cette occasion, « Monsieur le général-major a tenu à demander aux cadres de cette Direction, toutes catégories confondues, de soutenir et d’assister leur nouveau Chef, à travers leur engagement, à tous les niveaux et dans la limite de leurs prérogatives, en s’acquittant des missions qui leur sont dévolues, avec la rigueur et l’assiduité requises, de manière à assurer la protection des intérêts suprêmes de l’Algérie », ajoute le communiqué.