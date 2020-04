Le laboratoire de l’université de Tizi-Ouzou mis en service

Le laboratoire de dépistage du Covid-19 de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a été mis en service hier a en présence du Wali de la wilaya, Pr Smaïl Daoudi, Recteur de l’université, aux côtés du Pr Bitam, représentant et conseillé à l’Institut Pasteur d’Alger. C’est d’ailleurs ce dernier qui a veillé à coordonner les différentes étapes avant la mise en marche du projet, désormais fonctionnel depuis hier.

Auparavant, Pr Daoudi a tenu à l’occasion à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à concrétiser la mise en marche de ce laboratoire pré-installé au niveau de la faculté de Médecine. Il évoque entre autres « le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djemaâ qui m’a beaucoup encouragé à aller de l’avant, l’écoute et la disponibilité du ministère et l’accompagnement actif de l’Institut Pasteur à sa tête le directeur, comme je citerai aussi Pr Boulahbel et tous les autres qui nous ont manifesté soutien. La contribution du CHU de Tizi-Ouzou a été également soutenue et déterminante, » dira-t-il.

A signaler que les premiers résultats de sept premiers test effectués à ce laboratoire ont été rendus hier en soirée.