Opération distribution d’un million de bavettes réutilisables à Bouira

C’est à partir de la ville chef-lieu de Bouira, que le wali de la wilaya, M. Lakhal Ayat Abdeslam a lancé aujourd’hui mercredi, une grande campagne de distribution gratuite de bavette et de masque de protection, au profit des citoyens de la wilaya. Selon la cellule de communication de la wilaya, cette campagne qui se poursuivra durant les prochains jours et touchera les 45 communes de la wilaya, verra la distribution de près d’un million de bavettes réutilisables, soit une bavette pour chaque citoyen de la wilaya. Toujours selon la même source, pas moins de 120 000 bavettes ont été déjà confectionnées et distribuées gratuitement au profit des citoyens, et ce, en attendant la généralisation de l’opération pour l’ensemble des localités de la wilaya. Cette opération d’envergure se fera avec l’apport de l’ensemble des centres de formation professionnelle et des chambres d’artisanat que compte la wilaya. Les matières premières pour la confection de ces bavettes et leur stérilisation, sont fournies par les services de la wilaya, avec la contribution des autorités communales. A noter enfin, que plusieurs associations et des organisations de la société civile, à l’image du croissant rouge algérien et des scouts musulmans, sont également impliquées dans cette opération. Les bénévoles de ces associations, sillonneront l’ensemble des localités et des centres urbains de la wilaya, afin de distribuer ces bavettes gratuitement. Un important quota de ces bavettes sera également réservé aux fonctionnaires de différentes administrations de la wilaya.

Oussama Khitouche