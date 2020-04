Said Chanegriha visite le 52e Régiment Médical de Bouira

Le Chef de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire par intérim Saïd Chanegriha s’est déplacé mardi à Haizer, au niveau du 52ème Régiment Médical de Bouira, pour s’enquérir des derniers préparatifs et dispositifs pour faire face à la pandémie Covid-19.

«Au niveau du 52°Régiment Médical à Bouira, et en compagnie du Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région Militaire et du Général-Major Abdelkader Bendjelloul, Directeur Central des Services de Santé Militaire, Monsieur le Général-Major s’est enquis des derniers préparatifs et dispositifs entrepris par l’ensemble des composantes de ce Régiment, en prévision de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système de santé national dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle, comme il a inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose ce Régiment, à l’instar de l’Hôpital de Campagne pouvant prendre en charge un nombre considérable de patients au cas où la situation le requiert,» indique un communiqué du MDN.

L’hôte de Bouira s’est par la suite rendu au niveau de la forêt d’Errich où se trouve les troupes d’intervention spéciales de l’ANP. Le chef d’État-major a pris connaissance des différentes activités de ce bataillon avant d’inspecter les troupes stationnées sur place.

H. B.