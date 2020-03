Un sexagénaire décède au Covid-19 à d’Amizour

Admis dernièrement à l’hôpital d’Amizour, un sexagénaire est décédé, lundi 30 mars, du nouveau coronavirus, selon une source hospitalière.

Dans son dernier bilan, établi le jour même, la direction de la santé de wilaya indique que le nombre de cas atteints du Covid-19 localement est de 20, dont deux morts. Jusque là, 55 personnes sont hospitalisées, dont 31 au CHU de Béjaïa, 8 à l’hôpital d’Aokas, 12 à Amizour et 4 à Kherrata. Les cas testés positifs sont hospitalisés au service des maladies infectieuses de l’hôpital Frantz Fanon (13) et l’hôpital d’Amizour (3). Par ailleurs, 34 patients, mis en quarantaine, attendent toujours les résultats de l’Institut Pasteur d’Alger. Béjaïa, Sidi Ayad, Oued-Ghir, Souk Oufella, Aokas, Barbacha, Kherrata, Sidi Aich et Tichy sont les régions où le Covid-19 à fait son apparition jusque là.

Le 1er patient atteint complètement guéri a quitté l’hôpital Frantz Fanon

Par ailleurs, le premier patient testé positif au Covid-19 dans la wilaya de Béjaïa a quitté l’hôpital ce lundi également, selon la cellule de la wilaya de Béjaïa qui cite le profeseur Nouadria, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Frantz Fanon.

F.A B.