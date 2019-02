Une amère défaite et de bons enseignements à tirer

La JSK s’est inclinée hier au stade de Bologhine devant le PAC par 2 buts à 0, pour le compte de la 20 e journée de Ligue 1 Mobilis. Une défaite qui met fin à la belle série de la formation kabyle en cette phase retour du championnat avec quatre matchs de suite sans défaite. la JSK, soutenue pourtant par un public nombreux acquis en totalité à sa cause, a fini par céder face à une fringante équipe du PAC menée par son maestro, Boudoumi, au four et au moulin, et son attaquant vedette, Naïdji, auteur des deux buts de la victoire (71’ et 84’).

La JSK, qui s’est montrée incapable durant tout le match d’inquiéter l’arrière garde du PAC, faute d’une ligne offensive efficace, a vu également son milieu de terrain, Benkhelifa, exclu par l’arbitre à dix minutes de la fin du match suite à un tacle inapproprié sur le défenseur du PAC, Hammoudi. Une exclusion qui privera la JSK de l’un de ses meilleurs joueurs lors du match de samedi prochain face au MCA au stade de Tizi Ouzou. Les deux autres rencontres disputées hier ont vu le CSC s’imposer (4-0) face à l’USMBA, alors que l’ASAM a été tenue en

échec (0-0) par le MCO.

R. S.