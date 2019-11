Plus de trente écoles au rendez-vous

La deuxième édition du Salon algérien des langues et des séjours linguistiques a été organisée samedi et dimanche derniers (2 et 3 novembre), au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, à Alger. L’événement a été organisé par l’agence d’événementiel et de promotion culturelle «Phœnix Agency». Plus de trente écoles de langues, dont quinze étrangères, ont pris part à cette édition. Parmi les pays étrangers qui ont pris part à cette 2e édition du Salon algérien des langues et des séjours linguistiques l’Angleterre, la Chine, la Turquie, Malte, la Malaisie, les États-Unis et pour la première fois l’Ukraine. L’organisation de ce Salon s’inscrit dans une volonté de mettre en avant toutes les options qui s’offrent aux étudiants et aux professionnels en termes d’apprentissage de langues en Algérie et à l’étranger.

À cet effet, l’agence d’évènementiel et de promotion culturelle «Phoenix Agency» a pris le pari de rassembler pour cette deuxième édition, en un seul et même lieu, plus de trente écoles de langues et organismes de séjours linguistiques, habilités à proposer les programmes et les offres les plus adaptés, en fonction des besoins et des attentes des visiteurs du Salon. Ce salon a été, donc, une occasion pour toute personne désirant se perfectionner, apprendre et découvrir des langues ainsi que de nouvelles cultures. Au programme, il y avait des expositions très riches, des conférences et des ateliers.

A. A.