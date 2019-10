Riche programme au menu

La Direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a concocté un programme riche et varié pour la célébration du 65e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954. Chants patriotiques, représentations théâtrales, expositions, projection de films, conférences, ateliers et spectacles artistiques sont au menu. Les festivités ont été lancées, avant-hier, et se poursuivront jusqu’au 3 novembre prochain. Cette année, les festivités sont organisées en hommage au chahid Arezki Ouchène.

Ainsi, pour la journée d’aujourd’hui, une exposition de photos, d’articles, de journaux et d’ouvrages ayant trait à l’histoire et la culture algériennes est organisée au niveau du hall de la maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Au menu du Petit théâtre du même établissement, une conférence et des témoignages avec la famille et les amis du chahid Arezki Ouchène, en collaboration avec le Musée du moudjahid de la wilaya de Tizi Ouzou et l’Organisation nationale du moudjahid (ONM), sont prévus. Pour la journée de demain, une visite pédagogique à caractère historique est au menu, et ce au profit des étudiantes de la résidence universitaire de M’Douha, dans la ville de Tizi Ouzou, en plus de la mise en fonction de la galerie du Théâtre de verdure de Tizi Ouzou.

Pour la journée de vendredi, l’exposition se poursuivra, en plus de la projection du film «Guerre d’Algérie : La déchirure» de Gabriel Le Bomain. Au théâtre Kateb Yacine, le film «Le puits» de Lotfi Bouchouchi sera projeté. Le samedi 2 novembre, des témoignages autour de la Révolution auront lieu le matin, au Petit théâtre de la maison de la Culture Mouloud Mammeri mais également une exposition de photos. En début d’après-midi (12h30), place au film «Krim Belkacem» d’Ahmed Rachedi. À l’annexe d’Azazga, une projection du film «Le puits» est prévue et le vendredi 1er novembre, une gerbe de fleurs sera déposée à la mémoire des martyrs, au niveau du monument des martyrs de la ville, suivie d’une minute de silence.

Au menu également, l’ouverture officielle de la bibliothèque de lecture publique d’Azazga, où une visite guidée sera menée au niveau de cet édifice, en plus de l’organisation d’une exposition-vente de livres, en collaboration avec les maisons d’édition participantes, spécialisées en histoire. D’autre part, une projection-vidéo, en hommage à la famille du chahid Mouloud Yousnadj, des témoignages, des ventes-dédicaces, des ateliers pédagogiques (contes, dessins…) avec les écoliers, la projection du film «La bataille d’Alger» du réalisateur Gillo Panticorvo sont au programme.

Toujours durant la même journée, en plus de l’exposition-vente de livres, une conférence sur la Révolution sera animée par M. Farid Boukhelef, enseignant à l’université de Béjaïa. Le lendemain, dimanche, une pièce théâtrale «Amdjahed» pour enfants sera présentée à la bibliothèque de lecture publique, en plus d’une exposition sur les martyrs et la Révolution organisée par les ateliers de la Bibliothèque principale de lecture publique (BPLP). Par ailleurs, une cérémonie de recueillement sera organisée, vendredi, à la mémoire du chahid colonel Mohamed Zamoum, dit Si Saleh, au village historique Ighil Imoula, commune Tizi N’Tleta. Une fresque sera également inaugurée, la matinée, au centre du village.

