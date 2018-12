Hommage à Salah Aït Gharbi et Ali Hellali

Par DDK | Il ya 1 heure | 65 lecture(s)

La grande salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri a connu une grande ambiance, samedi dernier, à l’occasion d’un double hommage consacré par la direction de la culture à deux noms de la chanson kabyle.

Le premier hommage fut dédié au défunt artiste Hellali Ali qui nous a quittés dernièrement, le second à Salah Aït Gharbi, qui revient sur la scène artistique après une longue absence à l’étranger. La salle était remplie des fans, des amis et des proches des deux chanteurs. La directrice de la culture, Mme Nabila Gouméziane, dira dans son allocution : «Je suis très émue de revoir parmi nous Salah Aït Gharbi. Il n’a pas oublié la Kabylie et celle-ci ne l’a pas oublié non plus». Elle ajoutera : «C’est un artiste qui cisèle ses texte, il parle de l’identité, du patrimoine, de son pays et de ses traditions et coutumes». La directrice saluera la mémoire de Hellali Ali et aura une pensée à sa famille. «C’est un hommage à l’art en général et aux sacrifices de tous les artistes». Intervenant à son tour, Slimane Benharet, l’animateur, remerciera tous les artistes «qui ont répondu à l’invitation», tels Kamel Ouamar, Taleb Tahar, Ali Ferhati, Fella Bellali, Saïd Hazem, Ferhat Medrouh et Djamila Kerdja. Un ancien élève de Salah Aït Gharbi, Mouloud Fettah, soulignera lui les qualités de son professeur artiste à l’université d’Oued Aïssi : «C’est un professeur exemplaire, un pédagogue du cœur, les étudiants adoraient ses cours. Nous gardons une très bonne image de lui. Il nous berçait aussi de ses chansons que nous avons tous apprises avec plaisir». L’artiste quant à lui dira, ému : «C’est une renaissance pour moi, je n’oublierai jamais cette journée. Mes remerciements à tout le monde».

M A Tadjer