Ddukklent-as teseqquma n tudrin

Ilul-d ussan umazday yezdin tiseqquma n tudrin n tlata n tɣiwanin-agi : Wagennun, At Ɛissa Mimun akked Bujimeɛ. Ula d iselwayen-nsent, bedden ɣer yidis n umazday-agi, i d-yerran gar wallen-is aɣbel n yiberdan di snat n dayrat-a : Wagennun akked Makuda. Mbeɛd anejmeɛ-nsen i d-yellan ass-nni n letnayen 08-06-2020, gren-as tiɣri i Unemhal n Lecɣal n Baylek n Tizi Uzzu. Deg tebrat-a (tuttra), ad naf yessutur umazday-a 4 n tɣawsiwin tigejdanin, i yellan d areqqeɛ neɣ d aftaḥ n yiberdan. Iswi-nsen deffir waya, ɣef wakken i t-id-nnan, d asifses n teɛkumt ɣef yimezdaɣ ɣer tama n usenqes n uɛeṭṭel d uraǧu i d-yettin deg ubrid awḥid yettawin seg Wagennun ɣer Tizi Uzzu, mi ara tɛeddiḍ s Tmizar n Leɣber. Asuter-nsen amenzwaru, d areqqeɛ dɣa n ubrid-agi ameqqran n sin kan imeḍqan n tkeryas; yiwen yettawi wayeḍ yettara. Abrid-a, yehtuta maḍi, ladɣa deg Tmizar n Leɣbar imi yeččur d ixejiḍen sya u sya. Am wakken daɣen, ččuren leryuf-is d imsenza berra n lqanun, dɣa ččan-d akk abrid. Rnu ɣer waya, aḥbas-nni i d-yettin ɣur-sen, igellu-d s uɛeṭṭel n tikli n tkeryas. Asuter wis sin-nsen, d aseggem n ubrid aɣiwan, yettawin gar tlemmast n tɣiwant n Wagennun ɣer Tamda, imi ula d wagi ha-t-an deg yir liḥala. D acu kan wagi, bdan yakkan arqeɛ-ines, sɣur Useqqamu Aɣiwan n Wagennun. Am wakken diɣ ssuturen, aftaḥ n yiberdan-nniḍen ara yettawin ɣer Tlemmast n temdint n Tizi Uzzu i wakken ad d-yili usenqes n tɛekkumt ɣef wagi yellan kan. Ssuturen diɣ, acuddu n Umḍiq n yirmad (Zone d’activité) n Tala Ɛetman ɣer ubrid aɣelnaw wis 12, iɛeddan si Wad Ɛissi. Yerna yella yakkan ubrid-a, ilaq kkan ad yettwaxdem, imi yeqqim akken. Am wakken diɣ i ḍelben ad tili tulya n ubrid-nniḍen ara yeqqnen Tiqubɛin ɣer Zawya (Makuda), ad iɛeddi s Saḥel. Ma yella-d uftaḥ n sin-agi n yiberdan ineggura, ad yefru wugur n unekcum n yimezdaɣ n tama-a ɣer temdint n Tizi Uzzu, yerna ad yeɛmer umkan-agi n Sahel yeqqimen d ilem imi ur yesɛi ara abrid. Di taggara, ad d-nesmekti kan belli taɣiwant n Wagennun d tɣiwant n At Ɛissa Mimun, ṭṭafarent ɣer dayra n Wagennun, ma tɣiwant n Bujimeɛ, tetabeɛ ɣer dayra n Makuda.

A. A.