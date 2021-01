Tessuddes-d tazrigt 1ut n Tafaska n ubernus

I lmend n usfuggel n useggas amaynut amaziɣ “Yennayer 2971”, tsuddes terkeft n taddart n At Deḥman di lɛerc n At Buɣerdan deg usun n Buɣni di tmurt n Leqbayel yiwet n tfaska n ubernus di tezrigt-is tamezwarut. Tafaska-agi, tella-d diɣ d tajmilt i unaẓur tewwi lmut zik. Wagi d Ḥalli Ɛli fella-s yeɛfu yerḥem, anida i d-yella usrusu n tmeqqunt n yijeǧǧigen ɣef uẓekka-s. Ihi imsuddsen, ɣef uqerru-nsen Mass Aɛmer Ousalem, heggan-d yiwen n wahil s wazal-is seg wass n 10 ar 12 yennayer : yella-d usarag d uskasi s ɣur Dr Saɛid Cemax d Dr Leɛwari Buxalfa. Am wakken i d-fakant tlawin n taddart asegzi ɣef wamek yettwaxdam ubernus. Yella-d daɣen usenzi n yidlisen s ubuddu d wayen iccuden ɣer wansayen n tmeɣra n yennayer. Di taggara, nezmer ad nini d akken leqdic-a dayen igerrẓen aṭas i useḥbiber ɣef yidles d umezruy !

Chanez Daḥlal